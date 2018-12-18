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Британия разработает стратегию против России

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Гэвин Уильямсон

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что страна разработает стратегию по нейтрализации угроз со стороны России, передает агентство Bloomberg.

По словам министра, такая стратегия не применялась со времен холодной войны. Он создаст в рамках своего ведомства особое подразделение, которое будет отслеживать угрозы от враждебных государств, таких как Иран и Китай, — но главным агрессором считается Россия.

Подразделение также займется вопросами боеготовности вооруженных сил страны. По словам министра, Великобритания уже усилила подготовку морской пехоты в норвежской арктической программе из-за активности российских подводных лодок в Северном Ледовитом океане, «почти достигшей уровня холодной войны».

Уильямсон также объявил, что уделит больше внимания модернизации британской армии и повысит боеготовность боевых кораблей, подводных лодок и вертолетов. Также британцы займутся вопросами кибербезопасности и спланируют ряд «атакующих киберопераций».

Подобным образом Британия собиралась противодействовать СССР в годы холодной войны, но специальное подразделение было расформировано в 1980-х, когда Михаил Горбачев объявил о гласности и перестройке.

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