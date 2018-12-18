На чеченские горы потратят миллиарды рублей

Программа развития горных районов Чечни оценивается в 3,7 миллиарда рублей, сообщается на сайте правительства республики.

Как сообщил на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым заместитель председателя правительства Чечни, руководитель комиссии по развитию горных территорий Абдула Магомадов, в России аналогов такой программы нет. В ее рамках реализуются 250 инвестиционных проектов, которые планируется завершить к 2020 году. Благодаря им будет создано 1700 новых рабочих мест.

По итогам девяти месяцев этого года уже было закончено 88 проектов и создано 350 рабочих мест. До конца года завершат еще 124 проекта, что позволит создать дополнительно 840 вакансий.

Кадыров назвал вопрос развития горных районов одним из приоритетных. В ближайшее время, по его словам, в Грозный приедут представители Фонда «Халифа» из ОАЭ. Глава республики поручил отобрать для арабских инвесторов приоритетные проекты, которые могут их заинтересовать.

Ранее Кадыров заявил, что мог бы достичь большего, если бы республике выделяли больше денег и не мешали. Так он отреагировал на то, что Счетная палата признала неудовлетворительной работу по развитию Северного Кавказа.

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