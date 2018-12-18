Правительство задумалось об импортозамещении протезов

Министерство промышленности и торговли предложило правительству создать кластер по производству протезов и имплантов, сообщает РБК со ссылкой на источники в правительстве.

Кластер планируется развивать на основе унитарных предприятий «Центр травматологии и ортопедии» (ЦИТО) и «Опытный завод Российского научного центра "Восстановительная травматология и ортопедия" имени академика Г.А. Илизарова» (Завод имени Илизарова). В рамках кластера Минпромторг хочет обновить техническую базу, расширить ассортимент и выйти на международные рынки.

ЦИТО и завод имени Илизарова будут объединены и реконструированы. На базе ЦИТО Минпромторг запустит комплекс для серийного производства имплантов для травматологии, ортопедии, протезов и ортезов. Так же будет открыто амбулаторно-поликлиническое подразделение с функцией комплексной реабилитации.

На заводе имени Илизарова планируется усовершенствовать технологию производства аппаратов Илизарова, которые будут активно продвигаться на российском рынке и за рубежом.

В рамках кластера планируется выпускать 190 тысяч изделий в год. В их числе 45 видов имплантов, которые предоставляются бесплатно в рамках госгарантий.

По данным аналитической компании MDpro, российский рынок изделий для травматологии и ортопедии в 2016 году составил 17,7 миллиарда рублей, из них на долю отечественной продукции приходится меньше семи процентов.

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