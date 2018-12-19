Попытка защитить трансгендеров вызвала гнев трансгендеров

Трансгендеры Индии посчитали, что новый закон, призванный защитить их права, напротив, делает их менее защищенными. Об этом пишет Reuters.

В частности, документ лишает их права самостоятельно определять свой пол. Вместо этого власти организуют так называемый отборочный комитет, состоящий из экспертов, которые будут определять половую принадлежность человека. По мнению активистов за права трансгендеров, такая процедура ставит их в уязвимую позицию.

«Закон оскорбителен, он не защищает [права трансгендеров]. Мы выступаем против него в той форме, в которой он сейчас представлен», — заявила Аниндъя Хаджра, женщина-трансгендер и активистка правозащитной организации.

Другой проблемой нового закона является статья о том, что домогавшимся к трансгендерам может грозить до шести месяцев тюрьмы. По этому пункту к ответственности можно будет привлечь и самих трансгендеров, считают активисты. Кроме того, отмечается, что за аналогичное преступление в отношении женщин полагается более серьезное наказание, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Новый документ был принят нижней палатой парламента страны. Теперь его должна рассмотреть верхняя палата во время зимней сессии, которая заканчивается 8 января.

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