Австралийцев заставят уважать трансгендеров

Проект закона, который закрепит правила использования гендерных местоимений, поддержала нижняя палата парламента австралийского штата Тасмания. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.

Предложенная лейбористами и партией зеленых реформа даст жителям Тасмании возможность с 16 лет определять, какие гендерные местоимения следует использовать в их адрес. Кроме того, авторы реформы хотят дать родителям право решать, записывать ли пол ребенка в свидетельство о рождении.

Отказ обращаться к трансгендерам так, как они требуют, может караться по закону. Этот аспект реформы встретили возмущением многие австралийские политики. По словам доктора Грега Уолша из австралийского Университета Нотр-Дам, «стремление парламентариев добиться уважения к трансгендерам достойно уважения, однако заставлять людей говорить что-то, противоречащее их глубоким убеждениям — совершенно неприемлемо».

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Издание также приводит слова директора консервативной группы активистов Advance Australia Джерарда Бенедета. «Если трансгендер попросит меня о том, чтобы я обращался к нему определенным образом, я сделаю это из уважения к нему. Но государство не имеет никакого права заставлять нас так поступать», — заявил он.

Законопроект ранее раскритиковал и премьер-министр страны Скотт Моррисон. «Проблема лейбористов — их одержимость ерундой вроде того, чтобы убрать гендер из свидетельства о рождении. Им стоило бы бороться за снижение цен на электричество, сокращение налогов для трудолюбивых семей и владельцев малого бизнеса», — написал он в Twitter.

Сторонники реформы из группы Trangender Victoria назвали слова премьера «оскорбительными и провокативными».

Ранее подобный закон был принят в Швейцарии: там за дискриминацию трансгендеров теперь можно получить до трех лет тюремного заключения.

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