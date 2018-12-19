Руководство Сухопутных войск России собралось в Москве

В Москве начался оперативный сбор руководителей Сухопутных войск России. Об этом со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ сообщает РИА Новости.

«В Москве, под руководством Главкома СВ России генерал-полковника Олега Салюкова начал работу оперативный сбор руководящего состава Сухопутных войск. В сборе принимают участие заместители главнокомандующего СВ, начальники высших учебных заведений и учебных центров СВ, начальники органов управления главного командования СВ», — сказано в сообщении ведомства.

Участники обсудят то, как развивается военно-политическая обстановка и как от этого меняется стратегия обеспечения военной безопасности государства. Они также затронут вопросы боевой подготовки Сухопутных войск ВС России и внедрения в нее опыта борьбы с террористическими группировками в Сирии. Событие завершится круглыми столами по подходам к развитию практик современного боя и управления им.

Сбор продлится три дня и завершится 21 декабря. Он проводится в главном командовании Сухопутных войск и на территориях Московского высшего общевойскового командного училища и учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая академия ВС РФ».

Декабрь — традиционное время итоговых обсуждений во всех российских властных структурах, в том числе в военных. 18 декабря прошло заседание коллегии Министерства обороны России, где выступал Верховный главнокомандующий Владимир Путин. Президент призвал военное командование на всех уровнях тратить меньше времени на принятие решений и подчеркнул, что укрепление обороноспособности и безопасность страны — все еще ключевые задачи государства.

Путин ранее в ноябре пообещал армии страны крупномасштабную модернизацию. По его словам, к 2021 году доля современной техники и вооружений в войсках должна составить не менее 70 процентов.

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