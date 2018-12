Лауреат Пулитцеровской премии посоветовала читателям антисемитскую книгу

Лауреат Пулитцеровской премии Элис Уокер подверглась критике за одобрение антисемитской книги Дэвида Айка «И правда освободит вас». Об этом сообщает онлайн-издание Independent co ссылкой на интервью писательницы для The New York Times.

Высказывание вызвало волну недовольства среди читателей. «Меня чертовски расстроило и разозлило это заявление Элис Уокер. Она не может понять, что антиеврейские теории, которые ей понравились, являются частью структуры власти превосходства белой расы, против которой она боролась», — написала пользователь Ребека Прайс у себя в Twitter.

Глава Еврейской семинарии в Нью-Йорке Марк Грэй написал в редакцию издания The New York Times, что, «позволяя Элис Уокер советовать эту книгу, вы создаете повод для разжигания ненависти».

Уокер была первой чернокожей женщиной, которая получила Пулитцеровскую премию в 1983 году за произведение «Цвет пурпурный».

В книге «И правда освободит вас» (1995 год) утверждается, что в обществе подавляется альтернативная информация о холокосте и что антисемитские погромы организованы для того, чтобы дискредитировать обвиняемых в их совершении. По данным издания Tabletmag, слово «еврей» употреблено автором книги 241 раз в негативном контексте.

Помимо этого, Айк ставит вопрос существования холокоста как такого: «Почему общество не хочет распространять альтернативные версии хода Второй мировой войны, в то время как детей в школе зомбируют фильмом "Список Шиндлера"? Как мы можем говорить о свободе, если за предложение альтернативной версии истории закрываются журналы, а люди могут попасть в тюрьму?»

В книге «И правда освободит вас» иудаизм называется расистской религией, которая проповедует расовое превосходство. Айк также писал о том, что именно евреи спровоцировали начало Первой и Второй мировых войн.

Редакция The New York Time отказалась удалять информацию о книге Дэвида Айка из интервью с писательницей.

