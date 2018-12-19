В сети посмеялись над брутальной версией «Гарри Поттера» с бранью и угрозами

Пользователь Илья Чапурин поделился скриншотами фильма «Гарри Поттер и узник Азкабана», сопровождающимися субтитрами из боевика. Картинки были опубликованы в Twitter-аккаунте Чапурина.
Молодой человек рассказал, что приобрел пиратский диск, на котором ошибочно были записаны субтитры из фильма «Урок выживания» — триллера про бывшего спецназовца и наркобаронов.
«По невероятному совпадению тайминг часто сходится, будто это в самом деле перевод происходящего. И это блестяще», — написал пользователь.
В новой версии картины персонажи рассказывают друг другу, что «жизнь иногда бывает сукой», а Гарри Поттер матерится, угрожая волшебной палочкой, и признается в любви к кислоте.
На картинках также появляется директор школы Хогвартс Дамблдор, который внезапно посылает детей к черту. Учителя Римус Люпин и Минерва Макгонагалл тоже позволяют себе грубые высказывания в адрес учеников.
Пользователи оценили брутальную версию фильма и даже попросили выложить полную версию картины. Тред собрал более тысячи лайков.
В январе фанаты Гарри Поттера выпустили 50-минутый фильм о молодости Волан-де-Морта. Картина была снята на пожертвования поклонников оригинальной франшизы.