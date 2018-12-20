Латвия обнародовала архивы КГБ

Власти Латвии опубликовали на сайте Национального архива данные сотрудников Комитета госбезопасности СССР. Всего обнародовано более 10 тысяч отсканированных документов.

Среди размещенных материалов — телефонная книга сотрудников КГБ, картотеки агентов, нормативные документы, Контрразведывательный словарь, отчеты заседаний и инструкции.

О том, что Рига опубликует архивы КГБ, сообщалось в октябре. Такое решение принял сейм Латвии. «Публикация документов КГБ призвана предотвратить повторение тоталитаризма, осудить преступления против человечности, геноцид и военные преступления, а также содействовать развитию демократического государства и общества», — пояснили в парламенте.

С 1 мая 2019 года власти намерены обнародовать и другие документы. Будут размещены журналы регистрации личных и рабочих дел агентов КГБ, материалы неудавшейся вербовки, а также оперативные дела КГБ.

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