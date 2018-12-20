Балерина с двумя головами вселила ужас в зрителей

Пользователей международного имиджборда Reddit напугал танец балерины с двумя головами. Видео выложил один из пользователей, назвав его «ночным кошмаром». Посмотревшие ролик посетители сайта согласились с автором поста, признав, что вторая, искусственная голова, приделанная к костюму танцовщицы, действительно смотрится страшно.

Под пачкой балерины была пришита кукольная голова. Когда танцовщица встала на руки и юбка перевернулась, зрители увидели бутафорию. Балерина продолжила танец так, будто ее руки — это ноги вымышленного существа, и наоборот.

«Честно говоря, как фетишист, который замечает любую голую ногу на любом видео или фото, это чертовски напугало меня. Я думаю, что я исцелился от этого фетиша! У меня больше нет интереса к ногам!» — отметил пользователь с ником kaboom_2. «Она продолжает подмигивать мне», — уверяет напуганный юзер с ником ONEdayASaLION78.

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