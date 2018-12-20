Сериал от продюсера «Левиафана» поведает о сложностях мира порно

Российский продюсер Александр Роднянский готовится запустить многосерийный фильм о порноиндустрии совместно с призером Каннского кинофестиваля, венгерским режиссером Корнелем Мундруцо. Об этом сообщает портал Variety.

Главная героиня первого сезона сериала Everybody’s Woman («Всеобщая женщина») — девушка, ставшая актрисой из-за финансовых трудностей. Создатели кинокартины покажут зрителям все сложности, с которыми столкнется героиня при прохождении кастинга, продвижении по карьерной лестнице и борьбе за справедливость.

Роднянский пояснил: «Проблема эксплуатации женщин шире, чем порноиндустрия. Мы просто рассматриваем ее через эту призму, но концепция универсальна. Наша главная задача — рассказать историю женщины, которая борется за возвращение своей власти».

Сценаристка Everybody’s Woman Ката Вебер добавила: «Очень важно смотреть на изменяющийся мир глазами женщины. Легко судить о порно, ведь в основе этой индустрии лежит массовая эксплуатация женского тела. Но мне как сценаристу важнее узнать все законы, по которым стремительно развивается эта отрасль».

Съемки сериала пройдут в Будапеште, дата выпуска будет объявлена позднее.

Александр Роднянский известен как продюсер фильмов «Левиафан» и «Нелюбовь» режиссера Андрея Звягинцева.

Фильм Корнеля Мундруцо «Белый Бог» победил в номинации «Особый взгляд Каннского кинофестиваля» в 2014 году.

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