У берегов Австралии нашли загадочные структуры

Австралийские ученые обнаружили структуры, похожие на окаменевшие песчаные дюны, которые погрузились на дно океана 12 тысяч лет назад и сохранились до сих пор. Хотя механизм, с помощью которого они просуществовали столько времени, остается неизвестным, исследователи считают, что они подверглись диагенезу — процессу преобразования рыхлых отложений в горные породы. Об этом сообщает издание Science Alert.

Образования были найдены с помощью сонара на глубине 60 метров. Структуры простираются на 70 километров между Фрейзер и островом Моретон (штат Квинсленд). По словам ученых, они похожи на дюны на острове Фрейзер у восточного побережья Австралии, однако содержат много карбоната кальция, который мог способствовать отвердеванию песка. Дождевая вода могла также сыграть роль в диагенезе, после чего окаменевшие дюны погрузились на дно моря.

Похожая структура находится в США, в штате Аризона, и называется Волной. Она представляет собой песчаниковую скальную формацию, однако 250 миллионов лет назад, во время юрского периода, это были песчаные дюны, перемещавшиеся под действием ветров.

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