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В сети высмеяли полулысого Уилла Смита в образе джинна из «Аладдина»

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Обложка журнала Entertainment Weekly

В соцсетях высмеяли Уилла Смита в образе джинна в фильме Гая Ричи «Аладдин», который выйдет в 2019 году. Актер опубликовал тизер-фото к картине в своем Instagram-аккаунте.

BAM!! First look at the Genie 🧞‍♂️, Princess Jasmine, and #Aladdin! Check Me Rockin’ the Top Knot Ponytail Vibes in @entertainmentweekly 😆 (and yes, I’m gonna be BLUE! :-) This is how the Genie is in Human / Disguise Form. My character will be CGI most of the movie.)

Фото опубликовано @willsmith

Смит отметил, что большую часть экранного времени его персонаж будет анимированным. Он также пояснил, что джинн в фильме будет синим. Пользователей насмешила прическа 50-летнего артиста, а также собранная в хвостик борода.

«Волосы Уилла Смита в образе джинна в ремейке "Аладдина" станут для меня основным источником беспокойства в 2019 году».

«Только что увидел Уилла Смита в роли джинна в ремейке "Аладдина". Моя реакция....»

«Еще не поздно исправить это».

«Уилл Смит в "Аладдине" выглядит как этот парень из фильма "Мортал комбат"».

«Я вижу, что многие недовольны тем, что джинн Уилла Смита не синий на той обложке "Аладдина". Не волнуйтесь, Скаллион нашел способ убить двух птичек одним камнем».

В сентябре компанию Disney раскритиковали за использование белокожих актеров массовки в фильме «Аладдин». Представители студии в ответ рассказали, что гримировали людей, потому что не нашли достаточно квалифицированных артистов с арабской внешностью. Фанаты картины также возмутились, что на роль Жасмин взяли Наоми Скотт. Они заявили, что девушка «слишком белая», а главную героиню должна была играть арабка.

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