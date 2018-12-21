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Конгресс США решил потратить шесть миллиардов долларов на «стену Трампа»

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Палата представителей Конгресса США одобрила выделение 5,7 миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС.

Резолюцию поддержали 217 конгрессменов, 185 прогосовали против. Теперь законопроект должен рассмотреть Сенат США, после чего документ отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

Члены Демократической партии США выступают против строительства стены и настаивают, что у них достаточно голосов в Сенате для блокировки законопроекта. В свою очередь Трамп заявил, что откажется подписывать документ, если в нем не будет предусмотрено расходов на возведение стены.

В июле Трамп пригрозил остановить работу правительства США, если демократы не поддержат законопроект об охране границ, который включает в себя сооружение стены.

Строительство стены на границе США и Мексики было одним из предвыборных обещаний Трампа. После избрания на должность президента в январе 2017 года он подписал два указа: об охране государственной границы, предусматривающий возведение заграждения, и об иммиграции. В начале августа сообщалось, что американский лидер дал распоряжение о строительстве больших участков стены.

При этом Трамп уверял, что расходы на возведение возьмет на себя мексиканская сторона. Власти Мексики неоднократно заявляли, что не станут этого делать.

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