Мать случайно накормила ребенка кошачьими конфетами и ужаснулась

Жительница Великобритании случайно купила дочери в подарок конфеты, предназначенные для кошек. Как сообщает The Independent, перед тем, как в семье поняли подвох, ребенок съел часть подарка.

Джесс Эванс (Jess Evans) была крайне удивлена, что ее девятилетняя дочь Алиса Дэвис-Эванс (Alissa Davies-Evans) перестала есть сладости из подаренного ей рождественского календаря с конфетами на каждый день до наступления праздника. Девочка съела четыре лакомства и наотрез отказалась открывать остальные, о чем через неделю сообщила матери. Сначала та решила, что дочь капризничает, но затем решила проверить состав конфет.

Оказалось, что календарь с изображением кота Гарфилда предназначался для котов, вместо шоколада с яблочной начинкой в нем лежала смесь йогурта с кошачьей мятой. «Я была в шоке и почувствовала себя худшей матерью на свете. У нас ушло 11 дней на то, чтобы заметить подвох», — призналась Эванс.

Она купила календарь за 1,99 фунта стерлингов (173 рубля) во время похода по магазинам с тремя дочерьми: Алисой, трехлетней Алексис и 11-месячной Авророй. Эванс показала календарь старшей дочери перед тем, как положить его в тележку, и та кивнула. «Я спешила и купила календарь в последний момент, не прочитав надпись "предназначено для кошек". Не могу поверить, у меня степень по английской литературе и креативному письму, а я не смогла прочитать надпись на календаре», — рассказала женщина.

По ее словам, девочка не стала злиться и вместе с матерью посмеялась над ситуацией. Съеденные кошачьи конфеты никак не отразились на ее здоровье. Эванс пообещала дочери купить новый календарь и сказала, что пойдет покупать его вместе с женихом, чтобы тот убедился, что подарок точно предназначен для детей. «Зная свое везение, я могу купить календарь для собак», — пошутила она.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!