Российский математик и шахматный арбитр замерз насмерть на улице

В Москве из-за переохлаждения и обморожения скончался математик, почетный член Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Эдуард Дубов, передает агентство «Москва».

«Несмотря на усилия врачей, днем 23 декабря гражданин умер в реанимации», — отметил источник агентства в правоохранительных органах.

Дубова нашли утром 22 декабря на Профсоюзной улице. Он был пьян.

По факту произошедшего организована доследственная проверка, тело математика направили на исследование.

Эдуарду Дубову было 80 лет. Он жил на улице Академика Варги.

В октябре сообщалось о погибшем от переохлаждения российском футболисте, тренере Константине Андросенко. 38-летний спортсмен почувствовал себя плохо за рулем машины, съехал в кювет, потерял сознание и замерз насмерть. В последнее время он был помощником тренера в детской мини-футбольной команде в Смоленске.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!