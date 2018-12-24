Подарочные карты в России захотели запретить

Национальная платежная ассоциация (НПА) предложила ввести регулирование оборота подарочных пластиковых карт. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на исполнительного директора ассоциации Марию Михайлову.

Соответствующие предложения направлены в ФАС и Росфинмониторинг. В НПА подозревают, что подарочные карты превратились в платежное средство и могут использоваться для обналичивания.

Эти карты предлагается сделать банковскими продуктами, которые выпускаются совместно с кредитными организациями. Также, по мнению НПА, возможна схема, при которой карты нельзя будет передавать третьим лицам — приобретать товары сможет только сам покупатель.

В ЦБ отметили, что подобные предложения регулярно вносятся, но их целесообразность требует серьезной оценки.

Ранее сообщалось, что в этом году дорогие подарки (от 15 тысяч рублей) на Новый год могут позволить себе только два процента россиян. Восемь процентов граждан вообще отказались от покупки подарков.

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