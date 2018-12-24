Порошенко увидел в резолюциях ООН сигнал для России

Две резолюции по Крыму, принятые Генеральной ассамблеей ООН, являются «четким сигналом» для России, заявил президент Украины Петр Порошенко. Он написал в Facebook, что международное сообщество не станет мириться с якобы нарушениями прав человека на полуострове и его милитаризацией.

«Россия как государство-агрессор должна выполнить требования международного права — освободить Крым и вернуть домой незаконно лишенных свободы украинских граждан», — подчеркнул лидер соседнего государства.

Речь идет о резолюциях, принятых Генассамблеей ООН 18 и 23 декабря. В последней осуждаются якобы «зафиксированные на полуострове нарушения прав человека и незаконное установление Россией законов, юрисдикции и управления», в первой признается российская милитаризация Крыма и Севастополя, а также части Черного и Азовского морей.

Крым вошел в состав России после референдума в марте 2014 года, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Киев, Евросоюз и США отказались признать результаты голосования. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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