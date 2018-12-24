Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак посвятили друг другу нецензурные стихотворения в Instagram. Певец отозвался на слухи о скором разводе журналистки с мужем Максимом Виторганом, а та ответила ему.

«Ну до чего ж смешные медиаперсоны! / Под свет софитов сами выставляли, / Всю жизнь свою, фигуры и фасоны, / Семью, потом вдруг удивляются, — с *** (с чего бы) / Все копошатся, ой, в пространстве ихнем?» — написал Шнуров. Он упрекнул героиню стихотворения в том, что она при этом требует не лезть в ее личную жизнь.

«Всем тем, кто в ожидании кинца / "Смотрите, она вышла без кольца". / С утра все "кумушки" заняли в зале место, / Чтоб помесить всех сплетен тесто. / Хочу сказать, с добром и не без лишней лести — / Идите на *** все! Ну, а точнее — лезьте! / И прихватите вы с собой в дорогу, / *** (Плевавшего на) мечту, Серегу!» — высказалась Собчак.

Ранее в сети обратили внимание на то, что телеведущая и ее супруг стали выкладывать фото без обручальных колец. Это послужило поводом для сплетен об их возможном расставании, сообщает РИА Новости.

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