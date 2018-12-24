Житель Сургута на велосипеде выступил против повышения цен на проезд

Житель Сургута устроил одиночную акцию 23 декабря в знак протеста против повышения цен на проезд в общественном транспорте. Как сообщает региональный ресурс «Ugra-news», со ссылкой на сообщения местных жителей в социальных сетях, сургутянин разъезжал по городу на велосипеде с прикрепленным к спине плакатом, на котором было написано: «Не хватило денег на автобус».

В сообщении отмечается, что температура воздуха в городе в этот день опустилась до минус 40 градусов по Цельсию. При этом комментаторы в социальных сетях смогли узнать фамилию протестующего. Им оказался сургутянин Никита Шостак, подтвердивший, что совершить столь эксцентричную акцию его заставило грядущее повышение цен на проезд в городских автобусах. Таким образом неравнодушный житель Сургута попытался привлечь внимание к данной проблеме.

С 21 декабря цены на проезд на ряде городских маршрутов маршрутов Сургута увеличились на 40, а местами и на 60 процентов. Администрация города пытается договориться с перевозчиками о снижении тарифов, но пока добиться результат ей не удалось.