КНДР обязали заплатить 500 миллионов долларов за погибшего студента

Суд в США обязал правительство КНДР выплатить 501 миллион долларов семье студента из США Отто Уормбиера, который умер после заключения в Северной Корее. Об этом сообщает AP.

Отмечается, что к смерти американца привело незаконное содержание под стражей. По мнению судьи Берил Хауэлл, КНДР несет ответственность за захват заложников, пытки и внесудебное убийство.

Отто Уормбиер был задержан в марте 2016 года. Студент во время туристической поездки в Северную Корею снял со стены агитационный плакат, чтобы увезти его с собой в качестве сувенира. В КНДР признали это преступлением против государства и приговорили американца к 15 годам трудовых лагерей.

После приговора студент впал в кому, в июне его было решено освободить и направить самолетом в США. Спустя неделю молодой человек скончался.

Власти Северной Кореи отказываются брать на себя ответственность за смерть студента. Они заявляют, что Уормбиер страдал от ботулизма. Врачи, осматривающие американца в США, заявили, что он умер из-за недостаточного поступления кислорода в мозг.

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