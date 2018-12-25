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Трамп нашел козла отпущения после обвала экономики США

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Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин может быть назначен ответственным за обвал американского фондового рынка последних дней, пишет Bloomberg. Президент Дональд Трамп обдумывает отставку главы Минфина.

В последние дни сразу несколько ведущих американских биржевых индексов столкнулись с рекордным за несколько лет падением. S&P 500 потерял 6,5 процента за три дня, NASDAQ Composite — на 8,3 процента, индустриальный индекс Dow Jones — на 7,1 процента. Одной из причин аналитики называют разногласия в Конгрессе из-за промежуточного федерального бюджета. Из-за этого многие правительственные ведомства прекратили работу на две недели.

После этого Мнучин созвонился с главами шести крупнейших банков страны (Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo), а также провел встречу с руководителями финансовых регуляторов, в том числе с главой Федеральной резервной системы (ФРС) Джеромом Пауэллом.

Последнего, по слухам, Трамп собирался уволить из-за несогласия с его политикой: за последний год ФРС несколько раз поднимала базовую ставку (последний раз — на прошлой неделе), удорожая стоимость заимствований на рынке и тормозя этим самым развитие экономики. Однако сам Мнучин опроверг эти сведения. По его словам, президент даже не допускал возможность увольнения Пауэлла, поскольку считал, что не имеет для этого достаточных полномочий.

Ведущие банкиры США заверили Мнучина, что у их организаций хватит ликвидности для кредитования реального сектора экономики даже в условиях падения фондового рынка и повышения ставки.

Однако, пишет Bloomberg, это не убедило Трампа, который привык ориентироваться на биржи и их индексы как на главный индикатор своего президентства. Нынешний обвал свел на нет многомесячный рост.

По словам собеседников издания, Мнучин может стать новой целью Трампа, который публично признал, что не может уволить Пауэлла. Одним из косвенных подтверждений этому может служить то обстоятельство, что глава государства на днях спрашивал у своих помощников, кто из них может встретиться с Пауэллом, хотя обычно это входит в обязанности как раз Мнучина.

Если отставка случится, она сыграет на руку многим противникам министра финансов в Белом доме, говорят источники агентства. К тому же, она может вернуть спокойствие на фондовом рынке и уверенность инвесторов в независимой политике ФРС, на которую не оказывают влияние ни президент, ни Минфин.

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