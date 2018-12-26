Пассажиров одного московского аэропорта перевезли в другой самолетом

Пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшие рейсом Иркутск — Екатеринбург с пересадкой в Москве, совершили перелет из одного аэропорта города в другой. Об этом сообщает «ТурДом».

Очевидцы рассказали о перелете из Внуково в другой аэропорт в Facebook. Оттуда их доставили в Домодедово на самолете. «Экипаж сказал, что сейчас самолет заправят, обслужат, мы полетим в Домодедово, а потом в Екатеринбург», — написал один из пассажиров Ярослав Ширшиков.

По данным сайта FlightRadar 24, полет продлился 21 минуту. В самолете находились пассажиры с разных рейсов, поэтому отправить лайнер напрямую в Екатеринбург не удалось.

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Предположительной причиной изменения авиамаршрута стали неблагоприятные погодные условия.

Ранее в декабре специалисты сервиса бронирования Aviasales провели исследование и выяснили, что 30 декабря станет самым загруженным днем 2018 года в аэропортах Москвы. 25 процентов всех праздничных бронирований пришлось на воскресенье, 30 декабря.

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