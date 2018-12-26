Рождество нарекли «горящим позором» и предостерегли от него детей

В Китае Рождество по католическому календарю назвали «горящим позором» для китайской нации и предостерегли школьников от его празднования. С такими словами перед учениками младших классов выступил директор одной из начальных школ в провинции Аньхой, сообщает South China Morning Post.

Дун Сюэфэн связал христианский праздник со вторжением иностранных держав в Китай более чем столетие назад. На собрании школьников в канун Рождества он заявил, что китайский народ был унижен иностранцами, которые в большинстве своем были христианами. «Все они, кроме японцев, были христианами. Преступлений, которые они совершили против Китая, слишком много, чтобы перечислить», — объявил директор.

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«Знаете, откуда все эти Рождество, сочельник и празднество взялись? Эти вещи легли на китайцев клеймом горящего позора», — сказал он школьникам и призвал их не принимать участия в рождественских мероприятиях. Дун также напомнил, что на следующий день после Рождества отмечается 125-летие основателя КНР Мао Цзэдуна, и китайцы должны праздновать это событие.

Как пишет газета, местные власти обратили внимание и положительно оценили выступление директора, однако вскоре хвалебный пост в Weibo был удален. Пост просмотрели пять миллионов раз, и сообщение вызвало негодование пользователей сети, которые не согласились с Дуном. По их мнению, связывать Рождество и «сто лет унижений» Китая бессмысленно, так как страна в любом случае переняла многие западные традиции, начиная от выходных и заканчивая белыми свадебными платьями.

«Столетием унижений» в Китае называют вторжения иностранных государств, начавшиеся в середине XIX века. В 1840 году британцы развязали первую опиумную войну. По ее результатам китайская империя Цин должна была выплатить Британии контрибуцию, отдать остров Гонконг и открыть для английских торговцев свои порты. Спустя десятилетие британцы начали вторую опиумную войну, в конце века Китай потерпел поражение в войне с Японией. В 1931 году во время гражданской войны в КНР японские военные вновь вторглись в Китай и оккупировали большую часть его северной территории.

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