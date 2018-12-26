Главный редактор сел за вымогательство у депутата Госдумы

Главный редактор сайта «БлогСочи» Александр Валов признан виновным в вымогательстве у депутата Госдумы Юрия Напсо. Валову назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Как отмечает издание со ссылкой на активиста Евгения Витишко, присутствовавшего на оглашении приговора, Валову также предстоит выплатить штраф в 700 тысяч рублей.

18 июня сообщалось, что Валов, обвиняемый в вымогательстве 300 тысяч рублей у Юрия Напсо, не смог принять участие в заседании суда из-за ранения в живот.

Валову инкриминировалось вымогательство денежных средств в крупном размере (часть 2 статьи 163 УК РФ). По данным обвинения, летом 2016 года он грозил депутату Госдумы Юрию Напсо публикацией компрометирующих материалов, если тот не выплатит 150 тысяч рублей.

Следователи утверждали, что после этого Валов требовал перевести еще 150 тысяч за удаление ранее размещенной информации о Напсо. Обе операции были выполнены помощником депутата. Редактор свою вину отрицал и связывал уголовное преследование с деятельностью сайта «БлогСочи».

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