Похитившего рыцарский шлем и кольчугу россиянина нашли по беспалой руке

Подозреваемого в похищении из кузницы в Омске кованого рыцарского шлема и кольчуги нашли по особой примете — отсутствию четырех пальцев на руке. Об этом в среду, 26 декабря, сообщает региональное управление МВД.

С заявлением о краже в полицию обратился 40-летний омич — владелец мастерской. По его словам, неизвестные, взломав двери кузницы, похитили рыцарский шлем, кольчугу и изделия из бисера на общую сумму 30 тысяч рублей. Полицейские проверили на причастность к краже ранее судимых граждан, а потерпевшему рекомендовали установить видеокамеры.

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Через некоторое время вор вновь проник в мастерскую: на этот раз он похитил самовар и новые украшения. Его руки были скрыты перчатками, но оперативники на записи с камер наблюдения рассмотрели у вора отсутствие пальцев на одной руке, что и позволило вскоре его задержать.

Дома у ранее судимого 59-летнего омича была обнаружена часть похищенного имущества; рыцарский шлем и кольчугу стражи порядка изъяли на одном из рынков города. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража») с максимальным наказанием до пяти лет лишения свободы.

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