Гастарбайтеры столкнули с лестницы московскую пенсионерку из-за замечания

В Москве пожилая сотрудница Федерального медико-биологического агентства попала в больницу с оскольчатым переломом ноги после того, как ее на лестничной клетке толкнул рабочий, делавший ремонт в соседней квартире. Об этом в среду, 26 декабря, пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел вечером 25 декабря в многоэтажном доме на улице Косыгина. 69-летняя женщина заметила гору строительного мусора на лестничной клетке и попросила ремонтников, приезжих из Средней Азии, ее убрать. Между ними завязался конфликт. Один из мужчин толкнул пенсионерку, в результате она покатилась по ступенькам.

Медик смогла самостоятельно добраться до своей квартиры, вызвала скорую и попыталась зафиксировать поврежденную ногу. Врачи диагностировали у нее оскольчатый перелом и предположили, что в ходе лечения может понадобиться операция.

Пострадавшая обратилась в местное отделение МВД с заявлением. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов не смогли пообщаться с ремонтниками, так как те не открыли дверь.

В ноябре стало известно о том, что безработный житель Москвы жестоко избил кормившую кошек 78-летнюю пенсионерку. У нее диагностировали открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа и лицевого скелета. 33-летнего мужчину задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

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