Украина заявила о разоблачении российской агентурной сети

Служба безопасности Украины заявила, что разоблачила в Николаевской области агентурную сеть российской военной разведки. Об этом сообщает в четверг, 27 декабря, «Украинская правда».

Главой агентурной сети называют гражданина Украины 1961 года рождения, капитана первого ранга ВСУ в запасе, который также имеет российский паспорт. По версии СБУ, его завербовал в Севастополе сотрудник Главного управления российского Генштаба, мужчина не раз ездил в Крым для агентурных встреч. Бывший военный и его пособники собирали и передавали Москве информацию о подразделениях Очаковского гарнизона, в том числе об их участии в военной операции на востоке Украины, заявил на брифинге представитель украинской контрразведки Владимир Настюк. Последним заданием российских кураторов было создать подполье для дестабилизации ситуации в регионе, утверждают в СБУ.

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Обвиняемый был задержан 20 декабря и арестован на два месяца по статье «Государственная измена», вину он признал. У задержанного нашли «средства связи с российскими разведчиками», а также «электронные накопители информации», на которых обрабатывались собранные сведения.

Решения об аресте остальных членов агентурной сети будут приниматься отдельно. Операции против российской военной разведки также проведены в Одесской и Харьковской областях, заявил Настюк.

Очередной виток конфликта между Москвой и Киевом начался 25 ноября, когда российские пограничники задержали три украинских корабля, обвинив экипажи в нарушении границы. Украина назвала произошедшее агрессией и на месяц ввела режим военного положения в 10 областях. Россиянам также ограничили въезд на территорию республики.

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