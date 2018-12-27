Загоревшийся при взлете самолета двигатель напугал пассажиров

Самолет авиакомпании «Северный ветер» взлетел с исходящими из двигателя языками пламени и напугал пассажиров, сообщает издание «Пятый канал».

Инцидент произошел в четверг, 27 декабря, в новосибирском аэропорту Толмачево. Во время взлета пассажиры заметили хлопки и выбросы пламени из двигателя лайнера.

Пилоты оценили ситуацию как штатную и продолжили полет. Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

26 декабря пассажиры авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшие рейсом Иркутск — Екатеринбург с пересадкой в Москве, совершили перелет из одного аэропорта города в другой. Очевидцы рассказали о перелете из столичного аэропорта Внуково в Домодедово в Facebook.

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