Лишенный возможности есть во всех забегаловках города толстяк резко похудел

Толстяк из английского города Мидлсбро, тренер которого попросил владельцев всех местных забегаловок не обслуживать его, сумел похудеть на 44 килограмма за десять недель. Об этом сообщает издание Metro.

Весивший 254 килограмма 27-летний Дэррен Макклинток (Darren McClintock) начал худеть в октябре, испугавшись за свое здоровье. С ним согласился бесплатно поработать один из лучших персональных тренеров страны Майк Хинд (Mike Hind).

Чтобы помочь клиенту справиться с искушением, он развесил во всех ресторанах города плакаты с фотографией подопечного и надписью «Спасите Дибси! Он гибнет от ожирения. Не давайте этому человеку есть».

Необычная мера дала результаты: к Рождеству Макклинток сбросил почти пятую часть собственного веса. Теперь мужчина потребляет 3,5 тысячи калорий в день вместо 11,5 тысячи и ест здоровую еду. Если до начала тренировок англичанин не мог сам даже забраться на кровать, то теперь вместе с тренером он смог взойти на 320-метровый холм неподалеку от города.

Хинд гордится своим подопечным: «Он отлично начал, очень старается и, самое главное, всегда улыбается».

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Макклинток признается, что начал худеть во многом из-за желания не расстраивать мать, которая сильно переживает за его здоровье. Также мужчина мечтает начать нормальную жизнь: из-за полноты окружающие постоянно смеялись над ним, а сам он не мог делать многих повседневных вещей, например, завязывать шнурки.

Впервые за много лет Макклинток смог сходить на матч любимой футбольной команды Милдсборо. Игроки подарили ему майку клуба, а бывший капитан отправил ему сообщение с пожеланием удачи. Фанаты на стадионе узнавали его, поздравляли с успехом и делали с ним селфи.

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