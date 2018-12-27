В Казахстане ввели налог для самозанятых

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки в закон по вопросам занятости населения. Теперь самозанятым казахстанцам придется платить специальный налог. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Поправки вступят в силу с 1 января 2019 года. Согласно им, самозанятые казахстанцы начнут платить специальный сбор. Жителям Астаны, Алматы и Шымкента необходимо будет заплатить 2 525 тенге, для остальных регионов сумма сбора составит 1 263 тенге.

Платить сбор необходимо всем, кто получает доходы и не является индивидуальным предпринимателем (за исключением лиц, сдающих жилье).

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Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова ранее заявляла, что 16 процентов экономически активного населения Казахстана являются неформально занятыми. Из них 800 тысяч — это наемные работники без трудовых договоров, а 588 тысяч человек относятся к самостоятельно занятым.

С 1 января 2019 экспериментальный налог на самозанятых введут в четырех регионах России: в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане.

В Белоруссии с 1 января 2019 года официально не трудоустроенные граждане будут в полном объеме оплачивать коммунальные услуги.

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