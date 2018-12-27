Российская школьница призналась в любви к колбасе и расколола интернет

В социальных сетях обсудили сочинение школьницы, которая призналась в любви к «колбаске». Текст вызвал разную реакцию в Facebook и Twitter. На это обратил внимание микроблогер с ником Чертова Кукла.

«В Facebook обсуждают это сочинение как пример того, насколько дети отупели. А я думаю, что у ребенка отличный слог и тонкое чувство юмора», — отмечает пользователь.

Автор сочинения, заданного на дом, пишет, что хочет «войти в историю как самый любящий еду человек». «Хочу признаться. Обожаю колбасу, и ради нее готова поступиться сном, гулянием... Мне нравится кушать колбасу под музыку и даже на прогулке с подругой Лерой», — говорится в сочинении.

Написавшая его девочка подчеркивает, что ей нравится «не прятать ее, а сразу есть». «Я так делаю: выхожу на улицу и ем. Ем ее, вкусную», — отметила школьница. В финале она попросила у учителей прощения за такую любовь к колбасе.

В отличие от пользователей Facebook, в Twitter сочли, что у ребенка есть талант. «Это просто прекрасно, я считаю. Кто считает, что это писал тупой ребенок, сами, мягко говоря, те еще умники», — полагает Ryzunja.

В сочинении про колбасу разглядели аллегорию. Текст назвали «элегантным троллингом». «Колбаса — под этим можно понимать что угодно. Дети поумнели, если это реальное сочинение, что радует», — высказался Sergei Snop.

Впрочем, некоторые подвергли сомнению авторство текста. Не все поверили в то, что его писала школьница. «Почерк не детский абсолютно. Каждая буква выписана отдельно, так пишут взрослые, когда стараются, чтобы было разборчиво. Причем не просто взрослые — а конкретно пенсионеры. У которых даже внуков не было рядом, чтобы можно было продиктовать. Хотя зачем, текст вообще глупейший», — заявила zombie kitten. Автор поста развеяла сомнения, объяснив, что работала в школе четыре года, и удостоверилась в том, что почерк у детей бывает «абсолютно разный».

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