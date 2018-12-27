Макаревич рассказал о сошедших с ума из-за Лолиты журналистах

Музыкант Андрей Макаревич предложил обратиться к психиатру журналистам, которые обращаются к нему за комментариями по поводу высказывания певицы Лолиты про Крым. Об этом он написал в Facebook.

По словам Макаревича, утром его разбудил звонок журналистка из информационного агентства, который просил его прокомментировать заявление Лолиты. «Честно отвечаю — не могу, потому что, во-первых, не слышал, во-вторых, мне совершенно неинтересно, что там Лолита сказала про Крым», — ответил музыкант.

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Через минуту ему с тем же вопросом позвонили с радио «Косомольская правда». На четвертом звонке, по его выражению, он «почувствовал, что кто-то сошел с ума». «Или я или мальчики и девочки, которые думают, что делают новости. Ребята! Если вы правда полагаете, что сегодня мнение Лолиты по поводу Крыма — главная новость человечества, и больше говорить не о чем — срочно к психиатру», — подытожил исполнитель.

Ранее Лолита Милявская в интервью «Крючок TV» заявила, что считает Крым частью Украины. Певица сказала, что закрытие ей въезда на Украину стало для нее неожиданностью, так как она не участвовала в политических концертах. «Я — гражданка России. Я въехала по своему паспорту на ту территорию, которую Россия сейчас считает своей. Для меня Крым — это по-прежнему Украина, в душе», — резюмировала она.

Макаревич неоднократно неодобрительно высказывался о присоединении Крыма к России в 2014 году. В июле он высказал мнение, что если России «уж так был необходим Крым», то следовало его купить, а не «оттяпывать».

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