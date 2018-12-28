Зарабатывавший 15 миллионов долларов в год футболист разорился

Нападающий сборной Ганы Асамоа Гьян заявил, что на его счете в банке осталось только 600 фунтов (760 долларов). Об этом сообщает портал ghanaweb.com.

Футболист в настоящий момент выступает за турецкий «Кайсериспор» и не получает зарплату на протяжении нескольких месяцев. Сообщается, что он не в состоянии обеспечивать семью, с которой не виделся с августа. Гьян намерен развестись с супругой и жениться на новой подруге.

Гьян известен по выступлениям за итальянский «Удинезе», французский «Ренн» и английский «Сандерленд». В 2011 году он присоединился к клубу из ОАЭ «Аль-Айн», где зарабатывал около 13 миллионов долларов в год. С 2015 по 2017 год ганец играл в Китае. В «Шанхай СИПГ» он получал 15 миллионов долларов. В 2014 году его заподозрили в совершении ритуального убийства.

За сборную Ганы Гьян выступает с 2003 года. Он забил 51 гол в 105 матчах и стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

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