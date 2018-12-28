Российский биатлонист объяснил причины выступления в украинской форме

Российский биатлонист Александр Жирный объяснил, почему выступает на «Ижевской винтовке» в украинской форме. Его слова приводит «Матч ТВ».

Жирный заявил, что Башкирия, которую он представляет, не выдала ему новую форму, поэтому биатлонисту приходится выходить на старты в том, что у него есть. Спортсмен добавил, что у него осталось много экипировки после четырех сезонов, когда он выступал за сборную Украины. «Куда я буду ее девать?» — задался вопросом он.

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По словам Жирного, он рад вернуться в те места, где выступал почти всю жизнь. Биатлонист рассказал, что доволен ижевским комплексом: и трассой, и отношением. «Не был здесь 4-5 лет. Приехал — ощущение, что и не уезжал», — отметил он.

Жирный вернулся в состав сборной России в начале сентября 2018 года. До этого он выступал за украинскую национальную команду. В последний раз на этапах Кубка мира 31-летний спортсмен выступал в декабре 2017-го.

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