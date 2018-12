Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание

Британский танцор Аррон Хаф, выступавший на круизном лайнере компании Royal Caribbean, исчез в ночь на Рождество. Об этом сообщает The Sun.

Инцидент произошел на корабле The Harmony Of The Seas, совершавшем плавание по Карибским островам. Исходя из материалов, полученных с камер видеонаблюдения, последний раз Хаф был замечен на пятой палубе в четыре утра 25 декабря.

За несколько дней до этого 20-летний артист опубликовал на странице в Twitter загадочный пост. «Красота под водой. Всегда смотрите сквозь поверхность, прежде чем решиться на какие-то вещи», — написал Хаф.

Материалы по теме «Все смоет к чертям уже завтра» Бешеные россияне поехали в Америку и попали в мощнейший ураган

Сотрудники береговой охраны сразу занялись поисками танцора, однако спустя несколько дней неудачных попыток им пришлось остановить спасательную операцию.

В октябре американец Кристофер Макгрори свалился с палубы круизного лайнера Grand Classica, следовавшем из города Палм-Бич, Флорида, во Фрипорт на острове Большая Багама, и погиб. Он путешествовал со своей женой Джессикой Аркетт и упал в воду во время пьянки.

