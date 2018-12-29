Неизвестный пытался прорваться в аэропорт и остановил его работу

Аэропорт немецкого Ганновера приостановил прием и отправление рейсов из-за неизвестного, пытавшего прорваться на его территорию. Об этом пишет полиция города на своей странице в Twitter.

Как сообщается, мужчина на автомобиле промчался сквозь шлагбаум на въезде, сломав его. В итоге стражи порядка смогли его остановить. Нарушителя задержали. О его мотивах не сообщается, ведется расследование.

По данным Sputnik, злоумышленник пытался прорваться на машине на взлетно-посадочную полосу. Аэропорт приостановил работу до 21:00 по местному времени (23:00 по московскому). В результате несколько рейсов перенаправили в другие воздушные гавани, еще у нескольких отложено отправление.

20 декабря сообщалось, что в Германии значительно усилили меры безопасности в аэропорту Штутгарта, а также предупредили о возможной угрозе другие воздушные гавани из-за подозрительных лиц. Отмечалось, что были установлены попытки наблюдения за воздушной гаванью в городе: несколько человек «систематически следили» за зданиями и прилегающими территориями, а также вели себя «заговорщически».

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