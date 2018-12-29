Епифаний назвал дату предоставления автокефалии украинской церкви

Подписание указа (томоса) об автокефалии для Православной церкви Украины (ПЦУ) состоится 5 января 2019 года за день до совместного богослужения Константинопольского патриарха Варфоломея и главы ПЦУ Епифания. Об этом митрополит Епифаний сообщил в интервью телеканалу «Прямий». Соответствующий фрагмент эфира доступен на YouTube.

«Впервые мы вместе, как предстоятели независимой поместной православной церкви и Вселенский патриарх Варфоломей, поблагодарим Бога молебном, и потом будет официальное подписание томоса Вселенским патриархом на Фанаре 5 января», — сказал Епифаний.

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На 6 января, по словам Епифания, запланировано его первое публичное богослужение вместе с патриархом Варфоломеем. После этого ему торжественно вручат указ о предоставлении украинской церкви автокефалии.

15 декабря в Киеве прошел объединительный собор церковных структур, инициированный президентом Украины Петром Порошенко и Вселенским патриархом Варфоломеем. На нем было принято решение о создании новой поместной Православной церкви Украины. Возглавил структуру митрополит Епифаний. Ранее он заявлял, что новая украинская церковь будет независима от Константинополя.

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