Club Med открыл новый курорт в Альпах

Компания Club Med открыла новый курортный городок Les Arcs Panorama на высоте 1600 метров в Лез Арк во Французских Альпах. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании.

Здание отеля, по задумке его создателей — команды архитекторов мирового уровня, — напоминает круизный лайнер. Автор дизайна интерьеров номеров, выдержанных в традиционном альпийском стиле с использованием дерева и натурального камня, — архитектор Кристиан Платов. В VIP-пространстве Club Med Exclusive Collection — La Belvedere — 24 семейных сьюта с панорамным видом на долину.

Фото: Club Med 1 /5

Гости нового отеля могут пользоваться зоной катания Парадиски. Лыжников и сноубородистов ждут 425 километров трасс любого уровня сложности. Кататься можно с декабря по май. В городке работает система ski-in/ski-out: лыжники выходят на склон непосредственно из отеля. В стоимость включены ski-pass, оборудование и групповые занятия с инструкторами французской горнолыжной школы ESF.

В Les Arcs Panorama работают три ресторана французской и международной кухни и три бара.

На курорте Club Med Les Arcs Panorama предусмотрен семейный отдых. Постояльцы приглашаются отдыхать с детьми от четырех месяцев. Под руководством профессиональных инструкторов дети впервые встают на лыжи с четырех лет. А в свободное от катания время их ждут кулинарные мастер-классы — это эксклюзивная концепция Family Experience Restaurant: приготовленным под руководством профессиональных поваров ужином дети вечером угощают родителей. Курорт располагает оборудованием для отдыха людей с ограниченными возможностями здоровья.

Компания Club Med основана в 1950 году Жераром Блицем (Gerard Blitz). Специализируется на организации отдыха премиум-класса в категории all inclusive. В Club Med в 1967 году была впервые реализована концепция детских клубов (Mini Clubs). 70 курортов Club Med открыты в 26 странах на 4 континентах.

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