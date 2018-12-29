Бывший СССР
 
Последние новости
В США предложили по-военному ответить России
Метро заработало на старье 
Неизвестный пытался прорваться в аэропорт и остановил его работу
Найдено новое объяснение появления всего сущего
В России появится ипотека под пять процентов годовых
Освобождение подорвавшего сотню людей террориста напомнило о теракте в Беслане
Немка попыталась выставить «подержанного» мужа на продажу
Удар молнией по F/A-18 попал в ролик
Роналду сдал
Новости партнеров

Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море

Перейти в «Мою Ленту»
Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон «О прилегающей зоне Украины», предусматривающий расширение пограничного и таможенного контроля страны в Черном море, сообщает пресс-служба украинского лидера.

Как отмечается, целью закона, принятого 6 декабря Верховной Радой, является гармонизация морского законодательства Украины с законодательством других причерноморских государств и других государств-участников Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Также закон направлен на предупреждение совершения контрабандных операций и применения нелегальных мер в отношении судов в закрытых портах временно оккупированных территорий Украины.

Согласно закону, прилегающая зона — зона открытого моря, которая прилегает к территориальному морю Украины. Ее внешняя граница находится на расстоянии не более 24 морских миль (44,44 километра), отсчитанных от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря Украины. До этого территориальные воды Украины составляли 12 морских миль (22,22 километра).

В прилежащей зоне Государственная пограничная служба Украины будет предотвращать нарушения таможенного, фискального, иммиграционного и санитарного законодательства страны. Пограничники смогут останавливать и досматривать любые суда, а также задерживать или арестовывать их и членов экипажей, за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях. Если же судно нарушило законодательство Украины и пытается скрыться, украинские пограничники имеют право преследовать его с целью задержания и привлечения к ответственности до того момента, как судно войдет в территориальное море государства, под флагом которого оно ходит, или любого третьего государства.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Киев выявил «третью волну оккупации» Россией
Российские подлодки начали учения в Черном море
На Украине законодательно вдвое увеличили контролируемую территорию на море
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:01Сегодня

Восток — дело сложное

Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
18:5428 декабря

Запрет на въезд на Украину для российских мужчин отменили

11:57Сегодня

Украинские военные открестились от контроля «серой зоны» в Донбассе

16:23Сегодня

Украина обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе

Бывший СССР00:0526 декабря

Евросоюзное государство

Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
17:2028 декабря

Украинцев напугали картофельным пюре

23:3828 декабря

Лукашенко предпочел жене «Мисс Беларусь — 2018»

17:38Сегодня

В ограждении между Крымом и Украиной увидели нарушение прав

Бывший СССР00:0323 декабря
Владимир Путин и Петр Порошенко

«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»

Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
13:0528 декабря

Пашинян и Путин не договорились о цене на газ

23:0528 декабря

Украинские пограничники опровергли снятие запрета на въезд в страну россиянам

16:56Сегодня

Пьяные украинские полицейские избили и ограбили прохожего

Россия
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
«Как гульнем, так и год проживем»
Почему россияне так много пьют в Новый год и чем это опасно
Кремль ответил на критику российского законодательства
Закрытый прием красноярского губернатора обошелся бюджету в 1,7 миллиона рублей
Кремль прояснил вопрос о присоединении Белоруссии к России
Школьники на год отказались от подарков ради одноклассника
Объяснено происхождение мышьяка в водопроводе Забайкалья
Все материалы
Мир
Те, кто ушли
Известные люди, скончавшиеся в 2018 году
США начали выводить войска из Сирии
В США предложили по-военному ответить России
В ЕС пригрозили венгерским националистам
Россия и Турция договорились по Сирии
«Мафия останется бессмертной»
 
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Все материалы
Бывший СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Порошенко вдвое увеличил зону контроля Украины в Черном море
Украинские военные открестились от контроля «серой зоны» в Донбассе
Украина обвинила Россию в подготовке химатаки в Донбассе
Лукашенко предпочел жене «Мисс Беларусь — 2018»
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Оценен ущерб для Украины от российских санкций
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
Рост налогов спровоцировал спрос на телевизоры
Россияне остались без украинской выпивки
Разделяй и спасай
Кто лидирует в сборе и переработке отходов в России
На дне кошелька
Что творилось с экономикой России и мира в 2018
Все материалы
Силовые структуры
Эрик КитуашвилиВзлет и рассадка
Самый жестокий маньяк, главный вор России и Давидыч. Кто сел и вышел в этом году
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
Путин отправил в отставку прокурора Москвы
Массовая драка на корпоративе с участием российских адвокатов попала на видео
Напавшего на школу в Бурятии отправили на лечение
Убийство спящего медведя российским губернатором обернулось уголовным делом
Все материалы
Наука и техника
Год падений и перемен
Лучшие статьи 2018 года о науке, гаджетах и играх
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Потеряли стыд
Главные смартфоны года: от «Яндекса» и Xiaomi до iPhone с Huawei
Перетяжеленный Ил-112В выполнил первую рулежку
Удар молнией по F/A-18 попал в ролик
Испытание самолета-заправщика Ил-76МД-90А показали на видео
Успешный пуск с Восточного благословили дистанционно
Все материалы
Спорт
Месть падшего
Величайший боец и главный жулик в истории MMA. Кто он на самом деле?
Роналду сдал
Российский спорт избежит изоляции
Мамаев обвинил в избиении побитого им водителя
Двукратный призер Олимпиады затосковал по «женственным частям тела» фигуристок
Марадону потеряли
Лучший боец UFC отказался от чемпионского титула
Все материалы
Культура
Лучший хип-хоп 2018-го
Покойник, уголовник и ветеран: кто записал главный рэп года
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
«Я даже больший скептик, чем Христос»
Он восхищался Толстым и стал главным писателем Израиля: умер Амос Оз
Названы лучшие новые сериалы
Барак Обама назвал 15 лучших фильмов года
Умер автор хита Killing Me Softly with His Song
Стрельба в Птаху попала на видео
Все материалы
Интернет и СМИ
Интернет — жестче, телевизор — безумней
Что происходило в сети, прессе и на ТВ — лучшие тексты года на «Ленте.ру»
Жесткая посадка
 
«Сумасшедший, гомофоб, тролль»
Они оказались в тюрьме за кражи, травлю и взломы. Все это — не выходя из дома
Слепаков вышел из себя и обматерил уходящий год в песне
Пранкера застрелили во время пранка
Одна фотография в соцсети изменила жизнь целой семьи
Наемный убийца напал на российских журналистов в зале суда
Все материалы
Ценности
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
«Самая большая мечта»
 
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Кроссовки Nike подешевеют
Российские детдомовцы попросили у Деда Мороза обувь Gucci
Все материалы
Путешествия
Уйдут в себя
Что заставит россиян поехать в Сибирь, монгольскую степь и Египет
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Для россиян создали первый капсульный плацкарт
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Жизнь прекрасна
Самые безумные и интересные истории года
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Необъяснимые кровавые слезы потекли из глаз мужчины
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Шестилетняя девочка целый день раздавала еду и деньги бездомным
Жутких японских кукол проверят на сверхспособности
Все материалы
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года
В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
Все материалы
Дом
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
Пока все дома
Самые яркие материалы о зданиях, квартирах и их обитателях в 2018 году
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Россиянам упростили регистрацию на дачах
Все материалы