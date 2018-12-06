На Украине законодательно вдвое увеличили контролируемую территорию на море

Верховная Рада Украины приняла законопроект о правовом статусе прилегающей морской территории. Об этом в четверг, 6 декабря, сообщается на официальном сайте парламента страны.

За соответствующий документ проголосовали 244 депутата. «Прилегающая зона Украины — это зона открытого моря, прилегающая к территориальному морю Украины, внешняя граница которого находится на расстоянии не более 24 морских миль», — говорится в пояснительной записке к документу. До этого территориальные воды Украины составляли 12 миль.

Согласно проекту закона, Украина сможет останавливать и досматривать любые суда, а также задерживать или арестовывать их и членов экипажей, за исключением военных кораблей и других государственных судов, используемых в некоммерческих целях. Таким образом будет осуществляться контроль за безопасностью в регионе и соблюдением суверенитета страны.

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Законопроект позволит усилить функции пограничной службы, а также увеличит возможности для охраны прибрежной зоны, подчеркнул глава комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник, передает ТАСС. По его словам, пограничникам расширят полномочия по части применения оружия.

8 ноября депутаты Рады приняли законопроект о расширении морской территории в первом чтении.

Украина не в первый раз вводит правовые изменения в морской зоне. В январе 2017 года сообщалось о том, что Верховная Рада приняла закон о допуске на территорию страны иностранных военных в 2017 году, в частности кораблей НАТО для участия в американско-украинских маневрах.

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