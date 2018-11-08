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Украина удвоит свои морские владения

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Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект, который позволит Украине вдвое расширить территорию своих морских владений. Об этом сообщает «Интерфакс».

За законопроект проголосовали 238 народных депутатов. «Этот законопроект позволит де-факто в два раза увеличить территорию контроля в Черном море. Прилегающая зона, согласно международным нормам, не является ни зоной юрисдикции, ни зоной суверенитета. Однако данная зона является тем участком морского пространства, где любое прибрежное государство может осуществлять ограниченный контроль по предупреждению или задержанию за (нарушение — ИФ) определенных правил», — объяснила один из авторов законопроекта, член фракции «Блок Петра Порошенко» Ирина Фриз.

Фриз говорила, что распространение зоны влияния произойдет только в Черном море, однако в самом проекте закона, доступном на сайте Верховной Рады, не конкретизируется, на воды какого моря он распространяется.

В случае принятия законопроекта и вступления его в силу, прилегающей зоной Украины станет морской район, который примыкает к территориальному морю страны и внешняя граница которого находится на расстоянии 24 морских миль (их отсчитывают от тех же исходных линий, что и территориальное море). Территориальные воды Украины составляют 12 миль.

На этой территории Украина планирует осуществлять контроль и юрисдикцию в рамках предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил. Украинские пограничники получат право останавливать, досматривать, задерживать и арестовывать суда и членов экипажей, если есть основания считать, что судно может нарушить украинское законодательство.

Украина не первый раз предлагает правовые изменения в Черном море. В конце октября этого года министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян понадеялся, что Европейский союз и США введут санкции в отношении российских черноморских портов.

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