Кремль ответил на критику российского законодательства

Заявления зарубежных лидеров не могут быть основанием для изменения российского законодательства, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС в субботу, 29 декабря.

Так представитель Кремля прокомментировал призывы ряда иностранных политиков к освобождению украинских моряков, задержанных в результате инцидента в Керченском проливе. Песков добавил, что к сведению подобные заявления принимаются.

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Он также напомнил, что в настоящий момент моряки находятся под следствием. На это обстоятельство Песков указывал и накануне, комментируя употребление формулировки «военнопленные» в отношении задержанных украинцев. Пресс-секретарь подчеркнул, что на территории России нет военнопленных.

Российские пограничники задержали три военных украинских корабля 25 ноября в районе Керченского пролива. Реакция последовала после отказа украинцев прекратить опасное маневрирование в российских границах. В настоящее время в Москве находятся 24 члена экипажей.

Президент России Владимир Путин считает, что данная провокация была выгодна действующему украинскому президенту Петру Порошенко.

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