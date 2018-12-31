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Роналду открестился от одержимости индивидуальными наградами

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Криштиану Роналду

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам. Слова футболиста приводит sport.es.

Форвард признался, что личные награды для него — совсем не главное. Самым важным 33-летний Роналду назвал возможность помогать команде выигрывать. «Я не скрываю, что радуюсь победам, но если не получается — это не конец света», — отметил португалец.

В июле 2018 года Роналду перешел из мадридского «Реала» в «Ювентус». Туринцы заплатили за нападающего 100 миллионов евро. Несмотря на уход, он остался лучшим бомбардиром мадридцев до конца года — с января по июль он записал на свой счет 28 забитых мячей.

Роналду пять раз выигрывал «Золотой мяч», пять раз побеждал в Лиге чемпионов (один раз с «Манчестер Юнайтед» и четырежды с «Реалом»), а также становился чемпионом Европы в составе сборной.

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