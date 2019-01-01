Из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего про взрыве в Магнитогорске

Тело восьмого погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске извлекли из-под завалов. Об этом сообщили во вторник, 1 января, в оперативном штабе, передает ТАСС.

Само тело был обнаружено утром, однако из-за угрозы обрушения спасатели длительное время не могли приступить к работе. Из-под завалов извлечено тело женщины.

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В штабе добавили, что подъезды дома, которые находятся рядом с разрушенным, до сих пор представляют опасность, потому неизвестно, когда эвакуированные жители смогут забрать свои вещи.

Неизвестной остается судьба 36 человек, которые могли находится в квартирах, разрушенных взрывом.

Днем 1 января под завалами нашли живым 11-месячного мальчика. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, его перевезут на лечение в Москву.

Частичное обрушение дома произошло утром 31 декабря. Планируется, что спасатели будут разбирать завалы около двух суток.

Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура.

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