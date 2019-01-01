Россия
 
Последние новости
Стала известна цель приезда в Москву подозреваемого в шпионаже американца
Два российских футболиста попали в список самых перспективных по версии УЕФА
В Германии водитель совершил серию наездов на пешеходов
Устроивший дебош в самолете хоккеист оказался чемпионом мира
Российский хоккеист устроил дебош на борту самолета
Найденного под завалами в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву
Москву накроет метель 
Лыжник Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Стали известны подробности спасения младенца в Магнитогорске
Новости партнеров

Из-под завалов извлекли тело восьмого погибшего про взрыве в Магнитогорске

Перейти в «Мою Ленту»
Разрушенный дом

Тело восьмого погибшего при взрыве бытового газа в Магнитогорске извлекли из-под завалов. Об этом сообщили во вторник, 1 января, в оперативном штабе, передает ТАСС.

Само тело был обнаружено утром, однако из-за угрозы обрушения спасатели длительное время не могли приступить к работе. Из-под завалов извлечено тело женщины.

В штабе добавили, что подъезды дома, которые находятся рядом с разрушенным, до сих пор представляют опасность, потому неизвестно, когда эвакуированные жители смогут забрать свои вещи.

Неизвестной остается судьба 36 человек, которые могли находится в квартирах, разрушенных взрывом.

Днем 1 января под завалами нашли живым 11-месячного мальчика. Врачи оценивают его состояние как крайне тяжелое, его перевезут на лечение в Москву.

Частичное обрушение дома произошло утром 31 декабря. Планируется, что спасатели будут разбирать завалы около двух суток.

Среда, 2 января, в Челябинской области объявлена днем траура.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Найденного под завалами в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву
Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка
Число жертв обрушения дома в Магнитогорске увеличилось
Другие материалы рубрики
Россия00:0430 декабря 2018

Время перемен

У Медведева и его команды большие планы. Как он изменит жизнь россиян?
16:35Сегодня

Найденного под завалами в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву

14:51Сегодня

Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка

15:47Сегодня

Стали известны подробности спасения младенца в Магнитогорске

Россия12:3219 декабря 2018

«Главное, чтобы никто не слышал этих писков и визгов»

Врачей роддома обвинили в убийстве младенца ради статистики
15:18Сегодня

Директора Парка Горького уволят в связи с обрушением моста

08:49Сегодня

Уточнено число пропавших после обрушения дома в Магнитогорске

15:22Сегодня

Спасение младенца под завалами в Магнитогорске попало на видео

Россия00:3028 декабря 2018

«Представьте, что все на планете Земля вдруг стали русскими»

Смогут ли россияне изменить себя и начать жить заново после Нового года
01:30Сегодня

Определена причина обрушения моста в Парке Горького

10:15Сегодня

На Урале устроят проверки после обрушения многоэтажки в Магнитогорске

13:55Сегодня

Российский подросток встретил новый год и напал на полицейского

Россия
Безудержное веселье
Праздники в российской глубинке: бессмысленные и беспощадные
Найденного под завалами в Магнитогорске младенца эвакуируют в Москву
Под завалами в Магнитогорске нашли живым 11-месячного ребенка
Стали известны подробности спасения младенца в Магнитогорске
Уточнено число пропавших после обрушения дома в Магнитогорске
Спасение младенца под завалами в Магнитогорске попало на видео
Определена причина обрушения моста в Парке Горького
Все материалы
Мир
Этот безумный, безумный год
 
Стала известна цель приезда в Москву подозреваемого в шпионаже американца
Японцы успокоили жителей российских Южных Курил
Трех британцев порезали ножом на вокзале
Пресс-секретарь Пентагона заставляла подчиненных покупать колготки и попалась
МИД прокомментировал задержание американского шпиона в России
Аэропорт в Амстердаме эвакуировали из-за угрозы теракта
Все материалы
Бывший СССР
Восток — дело сложное
Голод, теракты и культ личности. Соседи России весь год боролись с проблемами
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Климкин погрустнел из-за советских фильмов
Лукашенко обошел стороной интеграцию с Россией в новогоднем обращении
Киевских политиков обвинили в попытке вернуть страну в XVII век
Украинский комик поборется за президентский пост
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Украине предсказали миллиардный убыток от российских санкций
12 месяцев постиндустриального мира
Эксклюзивный трибьют-календарь в стилистиках Малевича, Моне и Бэнкси
«Нафтогаз» насчитал миллиардные претензии к «Газпрому»
Срыв запуска «Северного потока-2» по вине США сочли невозможным
Подсчитана скорость падения рубля за год
Россияне остались без украинской выпивки
Все материалы
Силовые структуры
Настоящий полковник
Он создал фиктивную воинскую часть и дошел до Берлина. Его не пугал даже Сталин
Московский бутик ограбили на семь миллионов рублей
Появилось видео допроса задержанного за убийство директора Burger King
По факту крушения вертолета в Бурятии заведено дело
Убийство главы российской нефтяной компании попало на видео
Полицейские изъяли наркотические смеси ценой 3 миллиарда 400 миллионов рублей
Задержан попутчик пропавшего директора ресторанов Burger King
Все материалы
Наука и техника
Всех переиграл
GTA с конями, проблемы Бога Войны, разборки якудза и другие главные игры года
Американская станция приблизилась к «крайней Туле»
Обнаружены гробницы периода римского Египта
Стала известна дата испытаний «Арматы»
Опубликовано новое видео испытаний «Авангарда»
Российская армия получит «Витязь»
iPhone X внезапно вернулся в Россию
Все материалы
Спорт
Джон Джонс«Папочка дома»
Величайший чемпион UFC и «читер» вернулся. Некоторым это не понравится
Лыжник Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»
Российский хоккеист устроил дебош на борту самолета
Американцы призвали отстранить РУСАДА
Макгрегор отреагировал на победу Мэйуэзера над японским кикбоксером
Месть падшего
Величайший боец и главный жулик в истории MMA. Кто он на самом деле?
Тренер сборной России рассказал о постоянных симуляциях канадцев
Все материалы
Культура
«Царь Ирод фактически читает рэп»
Почему вертеп может быть современным и как
Лучшее кино 2018-го
От Эминема к Годару через «Экстаз»: 24 самых ярких фильма года
Лучший хип-хоп 2018-го
Покойник, уголовник и ветеран: кто записал главный рэп года
США вышли из ЮНЕСКО
Назван главный российский фильм 2018 года
Умерла звезда британских комедий
Умер режиссер боевиков с Джеки Чаном и Ван Даммом
Все материалы
Интернет и СМИ
Сыграем в черный ящик
Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
Американские военные пообещали сбросить бомбу на Таймс-сквер и пожалели
Отстрелялись
Силы природы и слабости человека на лучших снимках года
«Би-би-си» пожаловалась в МИД на утечку данных о своих сотрудниках в Москве
Российская телеведущая вступилась за Вайнштейна
Названы самые популярные статьи русской Википедии
Немка попыталась выставить «подержанного» мужа на продажу
Все материалы
Ценности
Скорая новогодняя помощь
После бурного празднования кожа и волосы нуждаются в эффективном уходе
«Самая большая мечта»
 
Затянут пояса
У людей все меньше денег на дорогую одежду и бриллианты. Страдают даже богачи
Оптическая иллюзия на штанах Мелании Трамп повеселила пользователей сети
Шнуров ответил попросившим Gucci детдомовцам
Кроссовки Nike подешевеют
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Все материалы
Путешествия
«Мадам, я отправлю вас в тюрьму»
Любовь, алкоголь и гастрономический оргазм: зачем россиянам ехать в Париж?
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы
Темная сторона Поднебесной
В этом месте рушатся все мифы о Китае, но россияне о нем не знают
Исчезнувший с круизного лайнера пассажир оставил загадочное послание
Для россиян создали первый капсульный плацкарт
Певица Зара воспела творчество Достоевского
Россиянам станет дороже улететь из страны
Все материалы
Из жизни
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
Лев растерзал сотрудницу зоопарка
Россиянин поразил британцев умением крошить кирпичи руками
Жизнь прекрасна
Самые безумные и интересные истории года
Пациенту с опухолью мозга разрешили молиться прямо во время операции
Необъяснимые кровавые слезы потекли из глаз мужчины
Все материалы
Самые безопасные автомобили 2018 года
Организация Euro NCAP выбрала лучшие машины года
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Новая надежда
У флагманского купе Lexus для нас важное сообщение
Джереми Кларксон выбрал пять лучших автомобилей года
В заваленном песком гараже нашли винтажные машины на миллион долларов
Представлена 1000-сильная Honda Civic с полным приводом от CR-V
Все материалы
Дом
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
Партнерский материал
Оба лучше
Ламинат vs паркет. Какое покрытие выбрать и почему?
«Мы не готовы к таким катаклизмам»
Что будет с российским рынком жилья в 2019 году
Сотни дорогих квартир в Москве оказались «мертвыми»
Пока все дома
Самые яркие материалы о зданиях, квартирах и их обитателях в 2018 году
Семья осталась без трехкомнатной квартиры из-за кредитного телефона
Обозначены масштабы удорожания съемного жилья в Москве
Все материалы