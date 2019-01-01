Лукашенко обошел стороной интеграцию с Россией в новогоднем обращении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время новогоднего обращения призвал граждан страны укреплять свою государственность и не упомянул о возможности более тесной интеграции с Россией. Речь белорусского лидера опубликована на его официальном сайте.

«Мы должны укрепить свою государственность на принципах честности и справедливости и именно такой сохранить страну для детей и внуков. Уходящий год помог нам особенно прочувствовать связь с родной землей», — заявил Лукашенко. Он также выразил благодарность всем, кто создал суверенное и независимое государство на белорусской земле и «продолжает творить его настоящее».

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30 декабря Лукашенко написал новогоднее поздравление российскому коллеге Владимиру Путину, где отметил, что союз белорусского и русского народов состоялся. Он выразил надежду, что развитие двусторонних отношений в рамках Союзного государства продолжится в следующем году

В конце декабря глава белорусского государства указал, что Москва является ключевым партнером для Минска. В то же время от отметил, что для России термин братское государство стал неприемлем. «Что же, будем партнерами», — заключил он.

Ранее глава МИД республики Владимир Макей заявил, что Белоруссия продолжит курс на укрепление своей независимости и суверенитета. Он отметил, что вопрос территориальной целостности — ключевой для страны. Так он прокомментировал слова премьер-министра России Дмитрия Медведева об углублении интеграции между странами. Лукашенко отмечал, что под видом «глубокой интеграции» Москва продвигает идею присоединения Белоруссии к России.

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