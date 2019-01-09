Нефть воскресла

C начала года цены на нефть выросли примерно на 11 процентов. Согласно данным лондонской биржи ICE, 31 декабря баррель сорта Brent стоил 53,8 доллара, а в ходе торгов в среду, 9 января, его стоимость превысила 60 долларов.

Последний раз нефть Brent превышала эту отметку 17 декабря 2018 года, она начала дорожать 28 декабря и с тех пор растет.

Вместе с тем котировки фьючерсов на нефть WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) достигали 50,87 доллара за баррель в ходе торгов 9 января.

Несмотря на укрепление нефтяных котировок, рубль на Московской бирже снижается к основным валютам. По состоянию на 16:08 мск курс доллара составил 67,12 рубля, прибавив две копейки по сравнению с уровнем закрытия прошлых торгов, евро прибавил три копейки и составил 76,88 рубля.

Основной причиной роста нефти стали ожидания участников рынка, что спрос и предложение на нефтяном рынке стабилизируются в результате сделки Организации стран-экспортеров нефти и государств, не входящих в картель (ОПЕК+). О сокращении добычи страны договорились в начале декабря.

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