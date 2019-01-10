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Беспилотник-бомба подорвал военный парад

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@lostarmour / Twitter

Йеменские повстанцы-хуситы атаковали правительственную военную базу с помощью беспилотника со взрывчаткой. Об этом сообщает BBC News.

Нападение произошло во время парада. На кадрах с места происшествия виден взрыв летательного аппарата над подиумом, с которого высокопоставленные военные наблюдали за мероприятием. Точно неясно, был использован один беспилотник или несколько.

В результате атаки убиты по меньше мере шесть солдат и ранены несколько высокопоставленных лиц. По некоторым данным, среди пострадавших оказался и начальник штаба армии Йемена генерал Абдулла аль-Нахи (Abdullah al-Nakhi). Также сообщается, что целью были сотрудники возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая поддерживает правительство.

BBC News отмечает, что накануне нападения спецпосланник ООН в Йемене Мартин Гриффитс заявил, что противоборствующие стороны в значительной части придерживаются соглашения о прекращении огня. Оно было заключено в декабре 2018-го и играет ключевую роль в доставке гуманитарной помощи населению.

Гражданская война в Йемене идет с 2014 года. Одна из воюющих сторон — боевое крыло хуситов (шиитское движение «Ансар Аллах») и лояльная бывшему руководству страны часть армии, другая — войска изгнанного ими суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади и возглавляемая Саудовской Аравией коалиция.

По данным ООН, во время столкновений убиты 6,8 тысячи мирных жителей, еще практически 11 тысяч пострадали, отмечает BBC News.

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