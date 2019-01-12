В России ответили на планы США отправить военные корабли в Арктику

Защита северных границ России надежная, заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Так он прокомментировал планы США отправить в Арктику военные корабли, передает в субботу, 12 января, РИА Новости.

«Север России в плане обеспечения безопасности страны находится под нашим полным контролем. Причем нам заранее известно, какие опасности нам оттуда грозят, и все ответы не заставят себя ждать», — отметил сенатор.

Он добавил, что речь идет не только о зеркальных ответах. «Предлагаю, например, американцам подумать о смысле наших полетов в Венесуэлу», — сказал Клинцевич.

Ранее глава ВМС США Ричард Спенсер рассказал, что Вашингтон, возможно, отправит летом 2019 года группы военных кораблей в Арктику. Он пояснил, что это необходимо для проверки их работы в сложных условиях, передает USNI News. Спенсер подчеркнул, что Россия усиливает свое присутствие в Арктике, объясняя это исследованиями и спасательными операциями. «Думаю, нам тоже нужно поискать там, что исследовать и кого спасать», — заключил он.

Подводные лодки и самолеты США находятся в Арктике с 1960-х годов.

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