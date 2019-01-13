В Домодедово дебошир пугал бомбой, бросался сумкой и хотел подраться с полицией

Никита Кожемяка / YouTube

В московском аэропорту Домодедово нетрезвый пассажир устроил дебош в зоне вылета и был задержан сотрудниками полиции. Видеозапись инцидента была опубликована на YouTube.

Инцидент произошел 12 января около 23:30 по московскому времени, уточняется в подписи к ролику. На записи видно, как мужчина бросает черную сумку и призывает пассажиров лечь на пол, так как в ней якобы находится бомба.

После этого он вступает в словесную перепалку и физическое противостояние с полицейским, но в результате сотрудники правоохранительных органов его блокируют и надевают на него наручники.

В октябре прошлого года житель Санкт-Петербурга устроил дебош на борту самолета и вынудил экипаж совершить экстренную посадку в аэропорту Краснодара. 35-летний россиянин кричал матом, грубил и вел себя агрессивно по отношению к бортпроводникам на рейсе Сочи — Москва.

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